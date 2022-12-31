Кабмин установил предельные цены покупки "Газпромом" газа у СП с OMV и Wintershall Dea

Правительство РФ установило предельные цены, выше которых "Газпром" не будет покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с OMV и Wintershall Dea, сообщает ТАСС

Предельная цена покупки газа, добытого на ачимовских залежах Уренгойского месторождения (разрабатывается "Газпромом" совместно с Wintershall Dea), составляет 2 550 рублей за 1 тыс. куб. м, газового конденсата - 16 370 рублей за тонну. Цена покупки газа с Южно-Русского месторождения (разрабатывается "Газпромом" вместе с OMV и Wintershall Dea) составит не более 2 390 рублей за 1 тыс. куб. м до входа в магистральный газопровод и не более 5 464 рублей после входа.

Предельная оплата услуг по добыче газа на участке 1А ачимовских отложений Уренгойского месторождения составит 800 рублей за 1 тыс. куб. м, на участках 4А, 5А - 1 600 рублей за 1 тыс. кубометров. Услуги по добыче газового конденсата на этом же месторождении будут стоить "Газпрому" не более 1 300 рублей за тонну на участке 1А и не более 5 070 рублей за тонну на участках 4А, 5А.

Максимальные цены покупки газа и услуг "Газпромом" у этих СП распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года, и применяются до 1 октября 2023 года.

Постановление вступает в силу с 31 декабря 2022 года.