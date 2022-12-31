В Россию вернули из украинского плена 82 военнослужащих

Сегодня в Россию из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.