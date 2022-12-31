31 Декабря 2022
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Фото: Министерство обороны РФ

Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В стратегии должны быть определены "ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации, в том числе объем сертификации и выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий".

Кроме того, в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий, на развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем, на стимулирование спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе путем субсидирования части стоимости летного часа беспилотного воздушного судна и разработки механизма льготного лизинга таких систем, на подготовку кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, на создание новых и развитие существующих малых технологических компаний беспилотной авиации в рамках реализации программ деятельности инновационных институтов развития.

Теги: Владимир Путин, правительство, развитие беспилотной авиации



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