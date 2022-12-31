31 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
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Леонид Пасечник сообщил, что в составе ВСУ воюют тысячи наемников более чем из 50 стран  

Тысячи наемников более чем из 50 стран воюют в составе Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, часть из них принимает участие в боевых действиях с 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

"Ситуация на фронте осложняется тем фактом, что мы на сегодняшний день воюем не только с украинской армией: в рядах врага много иностранных наемников и инструкторов. Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года", - сказал он.

По словам Пасечника, ЛНР в ходе проведения специальной военной операции "столкнулась с более откровенным участием НАТО" в конфликте, что проявляется в том числе и "в количестве поставляемого оружия [странами НАТО] на территорию Украины".

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца.

Теги: Леонид Пасечник, наемники, ВСУ



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