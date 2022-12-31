31 Декабря 2022
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Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Председатель Совфеда прибыла в Бразилию на инаугурацию президента

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года.

Также в рамках рабочего визита председатель Совета Федерации проведет ряд двусторонних встреч.

В состав делегации входит также заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, инаугурация, Луис Инасиу Лула да Силва



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