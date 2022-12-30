Основатель "Яндекса" Аркадий Волож покинул компанию

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож покинул компанию. Он попрощался с сотрудниками по внутренней сети, передает Интерфакс.

"Пришла пора и мне написать прощальный пост в этушку (внутренняя система блогов "Яндекса" - ИФ). Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании", - говорится в обращении Воложа.

"Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса", - написал Волож.

"В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год - хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами. Яндекс - это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе - с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны", - говорится в общении Воложа.