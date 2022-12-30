30 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В сети появилось обращение Пригожина к Президенту РФ о биологических атаках на Россию

В распоряжении Blackmirror оказалось письмо на имя Президента РФ В.В. Путина, датируемое октябрем 2013 года. В письме речь идет о Геннадии Онищенко, и о его активной роли в противодействии целенаправленных атаках на Россию при помощи "опасных штаммов микроорганизмов", "лабораториях по изучению боевых штаммов". Подписано «Пригожин Женя».

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Редакция Накануне.RU обратилась в пресс-службу компании «Конкорд» за комментарием по поводу подлинности данного обращения. На момент публикации материла, ответ не получен.

Теги: онищенко, пригожин, биологические атаки, конкорд



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