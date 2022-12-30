В сети появилось обращение Пригожина к Президенту РФ о биологических атаках на Россию

В распоряжении Blackmirror оказалось письмо на имя Президента РФ В.В. Путина, датируемое октябрем 2013 года. В письме речь идет о Геннадии Онищенко, и о его активной роли в противодействии целенаправленных атаках на Россию при помощи "опасных штаммов микроорганизмов", "лабораториях по изучению боевых штаммов". Подписано «Пригожин Женя».