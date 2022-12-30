30 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом Москва
Фото: www.talks.su

Товарооборот с Китаем в этом году вырос на треть

Товарооборот продукции агропромышленного сектора между Россией и КНР вырос на 36% за 11 месяцев 2022 года и составил 6 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи в пятницу

В 2021 году товарооборот между РФ и Китаем в сфере АПК превысил $5 млрд.

Центр "Агроэкспорт" оценивает потенциал поставок продукции российского АПК в Китай в $6-10 млрд в год. В 2021 году экспорт составил $3,6 млрд против $4,1 млрд годом ранее, за семь месяцев этого года - $2,3 млрд против $2,1 млрд за аналогичный период прошлого года, передает Интерфакс.

Наиболее востребованным продуктом на китайском рынке в первую очередь будет рыба и морепродукты. В 2021 году РФ поставила в Китай замороженной рыбы почти на $480 млн против $1,2 млрд в 2020 году. За семь месяцев этого года экспорт составил $432,5 млн.

Потенциал роста есть также у поставок зерновых культур, мясной продукции и растительных масел.

Теги: товарооборот, китай, рост



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