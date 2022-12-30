Промсвязьбанк выкупил банк "Северный морской путь" у Ротенбергов

Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

ПСБ приобрел акции банка "Северный морской путь" у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Полномочия совета директоров, председателя и членов правления прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением.

"В периметр сделки входят головная кредитная организация АО "СМП Банк" и ее дочерние структуры, включая АО МОСОБЛБАНК, ООО "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании", - говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Там отметили, что сделка "способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов – в первую очередь, за счет страховых услуг".

Сеть СМП Банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, что позволит ПСБ усилить региональное присутствие.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.