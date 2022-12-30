Полиция проверяет журналиста Леонида Парфёнова из-за израильского паспорта

МВД России начало проверку в отношении журналиста Леонида Парфёнова из-за израильского паспорта.

РИА Новости со ссылкой на свой источник в полиции сообщает, что журналист якобы не уведомил соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства.

По информации источника в правоохранительных органах, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфёнов находится в Грузии.