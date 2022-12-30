30 Декабря 2022
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Общество В России Москва
Фото: пресс-служба Кремля

Доверие к президенту у россиян выросло на полпроцента за неделю

Россияне стали одобрять действия президента на полпроцента больше, чем неделю назад. Свежие рейтинги поддержки властных институтов опубликовал ВЦИОМ.

Так, работу главы государства с 19 по 25 декабря одобряют 74,9% опрошенных россиян - показатель вырос на 0,6%. Премьер-министром и Правительством России на этой неделе довольны 52,4% (+1,3 п.п. за неделю) и 49,7% опрошенных (+1,1 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов (+0,4 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 61,3% (+1,7 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 34,2% (+2,1 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,1% опрошенных (+2,4 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 15,0% (-2,0 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 8,5% (-0,4 п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 37,2% (-0,1 п.п. за неделю), КПРФ — 10,8% (-0,2 п.п. за неделю), ЛДПР — 9,2% (-0,4 п.п. за неделю), "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 5,7% (+0,3 п.п. за неделю) и "Новые люди" — 4,6% (+0,0 п.п. за неделю).

Теги: президент, уровень доверия, вциом



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