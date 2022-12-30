30 Декабря 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: instagram.com

Снежная буря в США убила 78 человек

Снежная буря в США убила 78 человек. Во время шторма температура воздуха опускалась до –45°C.

Смертельные случаи зафиксировали в Колорадо, Канзасе, Кентукки, Огайо, Небраске, Миссури, Оклахоме, Мичигане, Южной Каролине, Теннесси, Висконсине, Иллинойсе и Вермонте, сообщает Коммерсант. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, еще несколько умерли от проблем с сердцем, когда убирали снег.

Власти Нью-Йорка опасаются, что из-за грядущего потепления в штате возможно наводнение. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.

Теги: снежный шторм, погибшие



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