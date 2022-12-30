30 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Российские олигархи потеряли более 93 миллиардов долларов в 2022 году

Агентство Bloomberg подсчитало потери крупнейших капиталов мира в 2022 году. Согласно индексу миллиардеров агентства, почти 1,4 трлн долларов было стерто из состояния 500 самых богатых людей планеты. Российские олигархи, по подсчетам Bloomberg, потеряли более 93 миллиардов долларов, в том числе 46,6 миллиарда - в один день.

Агентство считает, что 24 февраля, в день, когда Владимир Путин объявил о начале СВО, богатейшие люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов, поскольку Евросоюз, власти Великобритании и США обложили олигархов и их компании санкциями, которые делают практически невозможным для магнатов сохранение контроля над своими активами на Западе. "Суперяхты остановлены, рынок элитной недвижимости Лондона готовится к замедлению и Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба Премьер-лиги "Челси", - приводит Bloomberg иллюстрацию ситуации.

Самые богатые россияне, по мнению агентства, потеряли еще 47 миллиардов долларов в течение 2022 года, поскольку СВО продолжается.

Теги: индекс миллиардеров, bloomberg, потери



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