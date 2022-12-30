Умер "король футбола" Пеле. У него отказали органы

"Король футбола" Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал отказ органов. Об этом сообщили в больнице, где находился спортсмен.

"В медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг, говорится, что смерть наступила в 15.27 "из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака", - отмечает новостной портал G1.

О смерти Пеле ранее сообщила его дочь Кели Насименту.

Пеле - легендарный бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырёхкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе "Сантоса".

Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле — второй футболист в XX веке. Являлся лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

Член символической сборной лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии ФИФА.

Являлся одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time. Награждён Золотой медалью Бразилии за выдающиеся достижения в спорте.

В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.