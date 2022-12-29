29 Декабря 2022
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Скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Сегодня в возрасте 72 лет скончался бывшие премьер-министр Эстонии и бывший глава Таллина Эдгар Сависаар. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Эдгар Сависаар скончался в четверг в возрасте 72-х лет в Ида-Таллинской центральной больнице. Сависаар был одной из выдающихся фигур эстонского политического ландшафта, он сыграл важную роль в строительстве только что восстановившей независимость Эстонии", - говорится в сообщении.

Эдгар Сависаар был назначен мэром Таллина в 2001 году и пробыл в этой должности до 2004 года. Спустя еще три года - в 2007 снова был избран градоначальником.

Теги: Эстония, Эдгар Сависаар



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