29 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Премьер Италии предложила разделять отношения русских и итальянцев и политику

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила исторические связи с Россией и отметила, что нужно разделять вопросы отношений народов и политику.

"Подтверждаю, что исторически отношения между Италией и Россией, в том числе в области культуры, были прочными. Поэтому я поддержала решение Ла Скала открыть новый сезон русским произведением. Я считаю, что выбор, который делает российское правительство, не должен влиять на российский народ", - цитирует ТАСС премьера.

Она допустила, что отношения продолжатся, выразив надежду, что рано или поздно украинский конфликт завершится, а до тех пор Рим продолжит "защищать Украину".

"Конечно, нашим предприятиям, гражданам Италии может не хватать российского туризма в Италии и итальянского – в России, но есть вещи, которые нельзя подстроить под наши желания", - добавила Мелони.

Теги: Россия, Италия, Джорджа Мелони



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