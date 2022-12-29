29 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за последние три года

Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за последние три года. Также популярностью пользуются Viber, Discord, WhatsApp и Signal, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании Sensor Tower.

Telegram стал наиболее популярным в России, Турции и Франции. Самыми продуктивными для этого мессенджера стали первые три квартала 2022 года: приложение почти сократило отставание от WhatsApp и запустило подписку Telegram Premium, валовой доход которой в период с января по ноябрь превысил $3 млн.

Также в число самых быстрорастущих мессенджеров попали Viber, Discord, WhatsApp и Signal. Для последнего приложения самыми крупными рынками в первые три квартала 2022 года стали Украина и Германия.

В этом июне представители Telegram сообщили, что число активных пользователей приложения превысило 700 млн человек, а приложение в 2022 году вошло в топ-5 загружаемых приложений мира.

Теги: telegram, мессенджер, европа



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