Union Pay вводит ограничения на снятие наличных за рубежом по российским картам

Китайская платежная система Union Pay ввела ограничения на снятие наличных за границей со своих карт, выпущенных российскими банками. Сообщение об ограничениях опубликовал банк "Приморье", но РБК пишет со ссылкой на источник, что это касается всех российских эмитентов карт UP.

По новым правилам держатели карт смогут снимать не более 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. руб.) или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год.