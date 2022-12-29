Беглов забыл упомянуть о «главном доноре» рекордного бюджета в 2022 году – налогах «Газпрома»

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал достижение триллионного бюджета в уходящем году «коллективной работой». Однако не упомянул, что столь крупную сумму поступлений обеспечили налоги «Газпрома», поток которых иссякнет в наступающем 2023 году. Петербург входит в новый год с серьезным дефицитом бюджета, несмотря на хвастовство чиновников Смольного.

Подводя итоги уходящего года, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал о том, как удалось достигнуть триллионного бюджета.

«Это, прежде всего, наша промышленность, наш малый и средний бизнес. Это, прежде всего, жители нашего города. Это те инвесторы, которые не побоялись вкладывать деньги в развитие нашего города. Поэтому это коллективная работа. Команда, которую можно назвать Санкт-Петербург», – заявил он.

Однако градоначальник не стал упоминать о главном доноре рекордного бюджета, названного в его честь «триллионом Беглова» - налоговых отчислениях ПАО «Газпром», составивших более 200 миллиардов рублей. Уже в следующем году город лишиться 2/3 из данной суммы в связи с переходом регионов на новую систему налогообложения. Согласно ей, львиная доля выплат будет поступать в федеральный, а не региональный бюджет.

Уже сейчас журналисты отмечают, что наступающий год Петербург встретит с рекордным дефицитом бюджета, достигшим 14% от доходной части. Она, в свою очередь, сократится на 5% при увеличении расходов более чем на 12%. «Гасить» дефицит в Смольном планируют при помощи долговых облигаций и займов, загоняя город в долговую яму, которая кратно выросла за время губернаторства Беглова.

Напомним, Смольный собирается потратить почти 46 млн рублей на рекламу для привлечения внимания к приоритетам социально-экономического развития города на фоне рекордного дефицита бюджета и значительного роста цен на услуги первой необходимости.