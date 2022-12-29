29 Декабря 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: mrsk-ural.ru

Энергетики "Россети Урал" реализовали крупный инвестиционный проект в городе Перми

Филиал "Россети Урал" - "Пермэнерго" ввел в эксплуатацию новую двухцепную кабельную линию электропередачи напряжением 110 кВ "Данилиха – Берег" в столице Прикамья, сообщили в пресс-службе "Россети Урал".

"Строительство данной линии электропередачи является одним из приоритетных инвестиционных проектов, реализованных компанией "Россети Урал" в 2022 году на территории Пермского края. Его успешная реализация стала возможна благодаря конструктивному взаимодействию энергетиков с правительством Пермского края. Ввод объекта позволит обеспечить надежную связь между правобережной и левобережной частями Перми, повысить надежность электроснабжения центральной части столицы Прикамья, таких социально значимых объектов, как федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова и краевой перинатальный центр", - подчеркивает генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Строительство кабельной линии началось весной 2021 года и было завершено в строго намеченные сроки - в конце 2022 года. ЛЭП проложена от реки Камы вдоль улицы Попова через улицы Окулова, Монастырская, Петропавловская, Ленина, Екатерининская, Луначарского, Пушкина, Механошина, Камчатовская.

"Технологически проект был очень трудоемкий. В том числе из-за того, что кабельная линия проходит по центральным улицам Перми. Требовались дополнительные инженерные решения, согласования работ с городскими службами. Синхронизация действий, конструктивное взаимодействие всех участников процесса позволили успешно решить все задачи и ввести в строй важнейший объект электросетевой инфраструктуры", - отмечает директор филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Вячеслав Костецкий.

Из-за плотной застройки, а также невозможности перекрытия дорожных магистралей, более 700 метров кабельных линий было проложено энергетиками методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Такой метод позволяет сохранить дорожное полотно и исключить его повреждение. Всего было сделано девять "проколов" грунта. При этом общая длина построенных кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена в двухцепном исполнении составила более 2,1 километра. Для более оперативного прохождения ряда участков трассы работы, при необходимости, проводились специалистами электросетевой компании и в ночное время суток.

Общий объем средств, направленных компанией "Россети Урал" на осуществление данного инвестиционного проекта в Перми, составил более 420 миллионов рублей.

Теги: Россети Урал, Пермэнерго, двухцепная кабельная линия электропередачи



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