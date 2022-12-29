Казаки, дружинники и полиция будут следить за уральцами в новогодние праздники

За правопорядком в новогодние праздники на Среднем Урале будут следить казаки, члены добровольной народной дружины (ДНД) и полицейские. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба по профилактике правонарушений во главе с начальником ГУ МВД по региону генерал-лейтенантом полиции Александром Мешковым.

Заслушав доклады по вопросам обеспечения общественного порядка в период подготовки к праздникам, Мешков отметил, что полиция должна быть готова к самым различным ситуациям. Сотрудникам органов внутренних дел поручено контролировать оперативную обстановку и тесно взаимодействовать со всем силовым блоком и администрациями свердловских городов.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, с 28 декабря по 8 января в регионе планируется провести 494 культурно-массовых новогодних мероприятия, на которых ожидается до 170 тыс. человек.

"Для обеспечения общественного порядка задействовано более 1600 сотрудников полиции, а также представители частных охранных объединений, казаки и ДНД. На случай осложнения обстановки в регионе сформирован резерв сил и средств. В области созданы 79 ледовых городков, они будут работать в 50 населенных пунктах. В праздничные дни предусмотрено увеличение плотности нарядов в общественных местах, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. В главке на протяжении праздничных дней функционирует межведомственная рабочая группа", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что в случае ЧП или заметив нарушения законодательства, граждане могут обратиться за помощью по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД: 8 (343) 358-71-61.