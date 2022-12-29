Росстат расширил перечень товаров и услуг при расчете инфляции

С нового года набор товаров и услуг для расчета инфляции будет увеличен на 8 позиций, сообщает Росстат. Он составит 566 позиций при ежемесячном наблюдении.

В этот перечень будут включены: молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности, сухие приправы и специи (вместо черного перца горошка), детский творожок, молоко для детей, детский крем, детская соска (пустышка), бутылочка для кормления (они входят в одну позицию детских товаров), детское автомобильное кресло, чемодан, бумага офисная, смарт-часы, гипсокартон. Также будут наблюдаться цены на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России.

Перечень еженедельно наблюдаемых видов товаров и услуг расширен на 4 позиции. Включены такие услуги, как "Ремонт телевизоров", "Мойка легкового автомобиля", "Стрижка модельная в женском зале", "Стрижка модельная в мужском зале". Всего в этом перечне 109 позиций.

По данным на 26 декабря, инфляция с начала месяца составила 0,85%, а с начала года – 12,01%. Весной прогнозы инфляции доходили до 20%, но затем неоднократно корректировались в сторону уменьшения.