В Тобольске завершили расследование дела о гибели двух рабочих на заводе "СИБУРа"

В Тобольске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении машиниста компрессорной установки промышленного предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, в Тобольске, 24 апреля 2022 года около 16.00, во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия ""ЗапСибНефтехима", в результате нарушения обвиняемым требований промышленной безопасности, произошло возгорание фильтра компрессора этилена. Впоследствии 33-летний работник от полученных травм скончался на месте, второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей подачи в суд для рассмотрения по существу.