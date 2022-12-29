29 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

Шипиловских покидает пост директора Арт-галереи Ельцин Центра

Илья Шипиловских уходит с должности директора Арт-галереи Ельцин Центра. 30 декабря его последний день работы, о чем он и рассказал в своем Telegram-канале.

"Завтра последний рабочий день в Ельцин Центре. Идти на новую постоянную работу пока не хочется. И потому что в галерее было сделано так много, что нужно это осмыслить, и потому что пока мне сложно себе объяснить, куда вообще устраиваться сейчас и зачем. Так что дальше двигаюсь в режиме независимого куратора. Занимаюсь в данный момент тремя выставками на первое полугодие 2023-го, буду рассказывать о них потихоньку, ведь теперь у меня больше свободного времени, чтобы писать", - рассказал Шипиловских.

В Ельцин Центре он проработал шесть лет. Шипиловских поблагодарил коллег, отметив, что команда галереи и ЕЦ находится в такой профессиональной форме, что его отсутствия никто в Екатеринбурге и не заметит.

Теги: Шипиловских, Арт-галерея, Ельцин Центра, увольнение



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