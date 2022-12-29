Жителя Челябинской области осудят за смертельный наезд на пешехода

В Челябинской области будут судить местного жителя, который сбил на пешеходном переходе мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что утром 25 октября обвиняемый, управляя автомобилем LADA Vesta, на ул. 4-й квартал в Сатке на пешеходном переходе сбил 46-летнего мужчину. При этом автомобили, двигавшиеся навстречу, пропускали пешехода. Мужчина умер спустя три недели в больнице. У него остались жена и двое малолетних детей.

Обвиняемый в ходе следствия мер к добровольному возмещению причиненного ущерба не принимал.