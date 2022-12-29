Власти сообщили о взрывах в Киеве и Львове

Власти украинских городов сообщили о взрывах. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале о нескольких взрывах и предупредил о возможных перебоях со светом, посоветовал сделать запас воды и зарядить телефоны и другие устройства.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о взрывах, призвал граждан находиться в укрытиях.

Также украинские СМИ сообщают об экстренных отключениях водоснабжения и электроэнергии в Одессе, в Харькове проблемы с движением метро.