"Новая волна ювеналки". В Санкт-Петербурге дети смогут стать членами комиссий по делам несовершеннолетних

В городскую и районные комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в Санкт-Петербурге войдут представители российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соответствующий законопроект в первом чтении приняло местное Заксобрание.

В пояснительной записке отмечается, что федеральным законом от 14 июля 2022 года N262-ФЗ установлено, что детское движение принимает участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть теоретически любой ребенок может участвовать в принятии решения КДН путем голосования. Законопроект может это закрепить.

Авторы проекта считают, что дети, которые будут в движении, уже "серьезные ребята, пускай и молодые, но сделали свой выбор по жизни в пользу созидания, конструктива, совместной жизнедеятельности со своими сверстниками, лидеры в своей сфере". Так заявил депутат Денис Четырбок.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила, что против инициативы. Новое движение еще никак себя не зарекомендовало, к тому же доверять детям судьбу других детей неправильно.

Информационно-правозащитный центр "Иван Чай" категорически против этой затеи, отмечая, что, по данным ГУОООП МВД РФ, в год КДН по всей России выносят около 500 тысяч постановлений об административных правонарушениях по ст. 5.35 ч.1 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

"Принятие ее на уровне Санкт-Петербурга однозначно спровоцирует принятие подобной дикости в регионах. Ювенальная юстиция получит очередной транш. Принципиально важно, что детей посадят судить взрослых, и это будет государственное решение. КДН сегодня - это судилище над родителями, а не исправление трудных подростков , как пытается представить свою нетленку один из авторов молодой, перспективный единорос Денис Четырбок. Он считает, что в Движение придут хорошие мальчики и девочки, которые, участвуя в работе КДН, научат плохишей, как надо жить. Соавтором проекта числится дочь прошлого Председателя Заксобрания Мария Макарова. То есть у законопроекта хорошие шансы на принятие, "кто-то попросил". Несколько депутатов высказали трезвые обоснованные опасения, что вообще-то для принятия любых ответственных решений (а там, действительно, порой решаются судьбы людей) требуются опыт, знание и деликатность, что движение только организовалось и неизвестно, что за дети могут прийти... Голос разума не был услышан, кому-то очень надо вывести ювеналку на новый уровень", - пишет центр "Иван Чай".