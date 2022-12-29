Одобрена заявка правительства Югры на создание особой экономической зоны в Нягани

Одобрена заявка правительства Югры на создание особой экономической зоны в Нягани, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Новая промышленная площадка серьезно повлияет на развитие менее экономически активных территорий в западной части автономного округа. Инвестиции, которые привлечет регион (24 млрд рублей), позволят создать свыше 700 рабочих мест. А налоговые отчисления от резидентов в бюджеты всех уровней составят около 7,6 млрд рублей, что позволит направить часть средств на социальные программы и инфраструктурные объекты.

На сегодняшний день заключены соглашения с пятью основными компаниями: "Югорский лесопромышленный холдинг", "Группа Полипластик", "Социальная инфраструктура-Сибирь", общества "Смарт Нетворкс" и "Комита". Они займутся переработкой природного газа, производством полимерных труб и мебели, кормового белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, а также создадут центр по обработке данных и современный домостроительный комбинат.

"Все проекты инвесторами подтверждены, это достойный ответ на современные вызовы", – оценил югорский проект замминистра Дмитрий Вахруков в ходе профильного заседания с участием губернатора региона Натальи Комаровой.

Решением межведомственной комиссии проект постановления Правительства РФ о создании ОЭЗ в Нягани будет вынесен на заседание Правительства РФ.