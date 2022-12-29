Средний Урал опустился в самый низ экологического рейтинга

Свердловская область заняла 84-е из 85 мест в национальном экологическом рейтинге, составленном Общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль".

"У самых отстающих регионов, среди которых промышленно развитые Свердловская, Челябинская, Омская, Иркутская области, сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100, что произошло впервые за 15 лет расчета "Национального экологического рейтинга", - рассказал директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Свердловская область не единственный уральский регион, ставший аутсайдером в рейтинге - Челябинская область расположилась на 82 месте по итогам осени 2022 года. На последнем месте Омская область, а вот лидерами стали Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай.