29 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото: СУ СКР по Тверской области

Обыски проходят в семи городах в рамках дела экс-депутата Пономарева*

В рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в России иностранным агентом) силовики проводят обыски.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что 29 декабря проводятся обыски в семи городах у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

Так, силовики пришли к главному редактору портала 86 ru Никите Кифоруку и журналисту 72 ру Артуру Галиеву.

В отношении Пономарева Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ").

Напомним, в сентябре у главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова и ряда лиц прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении Пономарева. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом, Пономарев продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".

Теги: илья пономарев, обыски



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