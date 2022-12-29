В Камбодже пожар в казино унес не менее 10 жизней

Не менее 10 человек погибли, 30 человек получили ожоги и травмы в результате пожара в казино-отеле, расположенном на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе.

"По состоянию на 9.10 утра, погибло более 10 человек, и более 30 раненых были отправлены в больницу в районе Араньяпратет провинции Саакео в Таиланде", - цитирует издание Phnom Penh post главу администрации камбоджийского Пойпета Нема Пхэнга, который уточнил, что большинство погибших были как камбоджийскими, так и тайскими служащими.

Власти продолжают выяснять причину пожара.