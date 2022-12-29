29 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: фонд святой Екатерины

Для каждого региона РФ зафиксируют стоимость капремонта

В России захотели зафиксировать стоимость капремонта для каждого субъекта.

В настоящее время не существует единых правил и требований, деньги россиян зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает. Как следует из проекта плана реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, данный вопрос должен проработать Минстрой к 2024 году.

Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

По словам экспертов, унификация системы для стандартной застройки — хорошая идея, которая может сделать процесс проектирования, проведения работ и выделения финансирования более простым и прозрачным.

Сегодня взносы граждан на капремонт собирают двумя способами: в региональные фонды капремонта или на специальный счет дома. В первом случае деньги хранятся в так называемом общем котле, которым распоряжаются регоператоры, во втором — счет создают сами жители только для своего дома (им может управлять, например, УК), сообщают "Известия".

Напомним, в России предложили включить окна в многоквартирных жилых домах в состав общего имущества — чтобы менять их во время капремонта, например, как лифты.

Теги: капремонт, жилье



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Ранее 07.09.2022 03:07 Мск В России в рамках капремонта хотят менять окна в квартирах


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