США сообщили, что не отправят специалистов по Patriot на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале сообщил, что США по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не планируют отправлять на Украину специалистов вместе с системами ПВО Patriot.

"Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России", — цитируют Лаврова РИА "Новости".

По словам представителей Соединенных Штатов, комплексы Patriot будут вводит в действие постепенно — в течение нескольких месяцев, пока ВСУ не освоят эту технологию, добавил министр.

Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.

Как сообщало Накануне.RU, Киев просил Patriot в течение нескольких месяцев, но США сдерживали и технические вопросы: сложность системы и длительный процесс обучения, необходимый для ее эксплуатации. Ожидается, что потребуется несколько месяцев, чтобы обучить украинцев управлению Patriot, для чего обычно требуется 90 военнослужащих, сообщили изданию в Пентагоне.

После 24 февраля украинские боевики прошли обучение по целому ряду различных систем вооружения, предоставленных НАТО, включая высокомобильную артиллерийскую ракетную систему американского производства, в Восточной Европе, Германии и Британии. Но непосредственно в США ни одно обучение еще не проводилось.

По словам одного из чиновников, обучение, скорее всего, пройдет в Форт-Силле, штат Оклахома, где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров. Проведение тренинга в Европе было бы сопряжено с большими логистическими трудностями.

Таким образом, Patriot не попадет на Украину еще в течение минимум нескольких месяцев.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, российская армия сможет "пощелкать и Patriot". Он также назвал поставки этих систем киевскому режиму затягиванием конфликта и добавил, что "противоядие всегда найдется".

После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием будет иметь негативный эффект.