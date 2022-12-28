Курс по военной подготовке включат в образовательные программы вузов со следующего учебного года

Минобрнауки РФ рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

"Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, курс по начальной военной подготовке (НВП) также появится в российских школах со следующего учебного года. Он готовится до 1 января, затем пройдет апробация.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах НВП. Об этом первый замминистра военного ведомства Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову. Герасимов считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения.