"Не долететь из-за погоды": Путин оправдался перед Псковом за отмену визита

Владимир Путин запустил производство полимерной пленки в Псковской области. Президент России должен был сегодня лично присутствовать на предприятии "Титан-Полимер", но случилось непредвиденное – испортилась погода.

"Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме", - оправдывался глава государства за дистанционный формат.

При этом данных об отмене или массовой задержке рейсов в связи с погодными условиями в петербургском аэропорту Пулково сегодня не было. Прогноз погоды для Петербурга и Пскова был вполне благоприятным.