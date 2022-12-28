30 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: kremlin.ru

"Не долететь из-за погоды": Путин оправдался перед Псковом за отмену визита

Владимир Путин запустил производство полимерной пленки в Псковской области. Президент России должен был сегодня лично присутствовать на предприятии "Титан-Полимер", но случилось непредвиденное – испортилась погода.

"Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме", - оправдывался глава государства за дистанционный формат.

При этом данных об отмене или массовой задержке рейсов в связи с погодными условиями в петербургском аэропорту Пулково сегодня не было. Прогноз погоды для Петербурга и Пскова был вполне благоприятным.

Теги: владимир путин, погода, псков



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