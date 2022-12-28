Все уровни образования и квалификации, ученые степени и звания жителей новых регионов России будут признаны - Мишустин

Все уровни образования и квалификации, ученые степени и звания жителей новых регионов России будут признаны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Члены национальных академий наук будут получать ежемесячную денежную выплату.

"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях десятки вузов и научных организаций, сотни школ. И, конечно, для педагогов и обучающихся должны быть созданы все необходимые условия по стандартам и нормам, которые действуют на территории Российской Федерации", - добавил председатель правительства.

Мишустин обратил внимание на важность интеграции школ, вузов, научных учреждений четырех новых регионов в российское правовое поле. Речь идет о правах учащихся, должностях педагогических и научных сотрудников, организации выпускных и вступительных экзаменов, обучении в аспирантуре, докторантуре и о профессиональной подготовке.