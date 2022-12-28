В Куршевеле задержали одного из самых богатых украинских олигархов Константина Жеваго

В Куршевеле по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) французская полиция задержала одного из самых богатых украинцев, совладельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

ГБР сделало запрос об экстрадиции бывшего народного депутата Верховной Рады Украины в 38 стран.

"В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит". После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции", - говорится в сообщении ГБР.

Сегодня в суд города Шамбери выберет меру пресечения для Жеваго в ожидании решения об экстрадиции на Украину.

Жеваго и нескольким его соратникам на Украине ранее было предъявлено подозрение по ряду уголовных дел. В частности ему инкриминируют растрату $113 млн.

Имущество подозреваемого олигарха на Украине было арестовано и/или национализировано.