30 Декабря 2022
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Происшествия За рубежом Украина
Фото:В.Н. Горелых

В Куршевеле задержали одного из самых богатых украинских олигархов Константина Жеваго

В Куршевеле по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) французская полиция задержала одного из самых богатых украинцев, совладельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

ГБР сделало запрос об экстрадиции бывшего народного депутата Верховной Рады Украины в 38 стран.

"В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит". После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции", - говорится в сообщении ГБР.

Сегодня в суд города Шамбери выберет меру пресечения для Жеваго в ожидании решения об экстрадиции на Украину.

Жеваго и нескольким его соратникам на Украине ранее было предъявлено подозрение по ряду уголовных дел. В частности ему инкриминируют растрату $113 млн.

Имущество подозреваемого олигарха на Украине было арестовано и/или национализировано.

Теги: куршевель, арест, задержание, константин жеваго, украина, экстрадиция



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