В Челябинске будут судить членов ОПГ за интернет-мошенничество

В Челябинской области будут судить участников преступного сообщества по обвинению в интернет-мошенничестве.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники создали копии сайтов трех популярных туристических компаний. Посетителям интернет-ресурсов предлагалось забронировать номера в санаториях. Граждане перечисляли деньги, а когда приезжали на отдых, понимали, что их там никто не ждет.

Кроме того, сообщники связывались с пользователями, которые планировали приобрести в Интернете запчасти для автомобилей, и предлагали им данный товар по цене значительно ниже рыночной. Клиенты переводили стопроцентную предоплату, и после этого аферисты переставали выходить на связь. Таким же образом соучастники продавали через популярные площадки топливные карты, автомобильные шины и другую продукцию.

Подозреваемых задержали в Москве и Челябинске. Пострадавшими по делу проходят 45 жителей из 16 городов России.

Наложен арест на изъятые у обвиняемых свыше 1,5 млн рублей, а также два автомобиля.