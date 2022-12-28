28 Декабря 2022
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Литовская Церковь просит РПЦ предоставить ей самоуправляемый статус

Литовская Православная Церковь (ЛПЦ) обратилась к Московскому Патриархату с просьбой предоставить ей самоуправляемый статус. Об этом говорится на сайте ЛПЦ по итогам всеобщего собрания.

Отмечается, что церковный статус ЛПЦ должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей. Она "морально и финансово независима" от РПЦ.

При этом ЛПЦ придает важнейшее значение соблюдению церковных канонов. Посредством канонической связи с Московским Патриархатом ЛПЦ соединяется со всей полнотой Православной Церкви. "Аналогичным образом" римо-католики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римом, говорится в публикации, хотя в силу различной экклезиологии (учения о Церкви) в православии и римо-католицизме эта "аналогия" не имеет церковной природы.

Также собрание констатировало, что ЛПЦ "без промедления осудила войну против Украины на всех уровнях".

Священный Синод РПЦ поставлен перед сложной дилеммой: и предоставление, и непредоставление самоуправляемого статуса делает неизбежным движение ЛПЦ к отрыву от РПЦ.

Ранее власти Латвии провозгласили полное отделение Латвийской Православной Церкви от РПЦ.

Теги: РПЦ, церковь



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