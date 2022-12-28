28 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске будут судить местного жителя по обвинению в убийстве водителя

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве водителя и умышленном повреждении чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, нападение произошло 14 января в районе Гортеатра на проезжей части на проспекте Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины и ножом повредил лакокрасочное покрытие и заднее стекло автомобиля. Водитель остановился с целью разобраться в произошедшей ситуации, тогда нападавший семь раз ударил его ножом в грудную клетку и живот. Потерпевший самостоятельно уехал с места преступления к своим друзьям, откуда был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от массивной кровопотери.

обвиняемый скрылся. его задержали спустя несколько дней. Сам он рассказал, что не помнит обстоятельства убийства из-за алкогольного опьянения.

Теги: суд, СИЗО, убийство, водитель,



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