В Магнитогорске будут судить местного жителя по обвинению в убийстве водителя

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве водителя и умышленном повреждении чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, нападение произошло 14 января в районе Гортеатра на проезжей части на проспекте Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины и ножом повредил лакокрасочное покрытие и заднее стекло автомобиля. Водитель остановился с целью разобраться в произошедшей ситуации, тогда нападавший семь раз ударил его ножом в грудную клетку и живот. Потерпевший самостоятельно уехал с места преступления к своим друзьям, откуда был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от массивной кровопотери.

обвиняемый скрылся. его задержали спустя несколько дней. Сам он рассказал, что не помнит обстоятельства убийства из-за алкогольного опьянения.