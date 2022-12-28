В Китае в ДТП на мосту столкнулись 200 автомобилей

Более 200 автомобилей столкнулись в аварии в китайском городе Чжэнчжоу в условиях сильного тумана. Известно минимум об одном погибшем, несколько человек получили травмы.

На видеокадрах, снятых на мосту Чжэнсинь через реку Хуанхэ, видна куча грузовых и легковых автомобилей, смятых и сваленных друг на друга. Один из очевидцев говорит, что водители и пассажиры не могут выбраться с моста, некоторые люди зажаты в груде искореженного металла.

По предварительным данным, авария случилась из-за ухудшения видимости. В этом районе утром в среду видимость из-за тумана уменьшилась до 200-500 метров.