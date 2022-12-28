В Чусовом детей участников спецоперации будут бесплатно кормить в школах

Администрация Чусовского городского округа Пермского края утвердила дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан и граждан, принимающих участие в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Для школьников и студентов Чусового, родители которых принимают участие в спецоперации, ввели бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте.

"Право на получение проездных документов, предусматривающих проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения в размере 0 рублей, имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, в том числе учащиеся очной формы обучения высших и средних образовательных учреждений, расположенных на территории Чусовского округа, в возрасте до 23 лет, родители, усыновители которых (один из родителей, усыновителей) призваны на военную службу по мобилизации, принимают участие в спецоперации", - говорится в документе на сайте администрации.

Кроме того, детей участников СВО освободили от платы за детские сады, обучение в детской школе искусств имени Балабан. Также в школах для них будет организовано бесплатное питание.