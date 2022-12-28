28 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Снежинске ищут подрядчика для извлечения и переработки твердых радиоактивных отходов

Госкорпорация Росатом ищет подрядчика для выполнения работ по извлечению и переработки твердых радиоактивных отходов, накопленных в ходе выполнения оборонных программ ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" в Снежинске в 2023 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта – 137,1 млн рублей. Заявки будут принимать до 13 января, итоги подведут 18 января.

Подрядчик должен будет извлечь не менее 220 м3 твердых радиоактивных отходов, а также не менее 10 м3 сопутствующих жидких отходов, выполнить работы по переработке отходов и передать кондиционированных РАО на захоронение в ФГУП "НО РАО" в объеме не менее 170 куб.м. Выполнить работы подрядчик должен до 7 декабря 2023 года.

Теги: радиоактивные отходы, Росатом, ЗАТО,



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