Губернатор Югры и глава Сургутского района вручили ключи от новых квартир переселенцам из фенольных домов

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручили ключи от новых квартир переселенцам из фенольного жилья. Первым в России участником программы по переселению стала семья Балабановых из Белого Яра.

"Мы жили в деревянном двухэтажном доме. Проблема была в том, что он оказался фенольным. Мы "состояли" в первой программе фенольного жилья, но она закончилась в 2019 году, и мы не успели в неё попасть. И вот теперь, благодаря губернатору, попали во вторую программу по сносу фенольного жилья", – поделилась впечатлениями жительница Белого Яра Виктория Балабанова, ее цитирует портал администрации Сургутского района.

Комарова отметила, что новоселы стали первыми в России, кто воспользовался этой федеральной региональной программой.

"Я очень рада", – отметила губернатор Югры.

В декабре 2022 г. Правительство России включило фенольные дома, расположенные в Югре, в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Сургутский район единственный в регионе получил порядка 240 млн руб. из федерального и окружного бюджета на расселение граждан, проживающих в таких домах. Еще 30 млн на эти цели муниципалитет выделил из собственного бюджета. На эти деньги удалось купить 50 квартир в городском поселении Белый Яр. Чтобы первые новоселы получили жилье уже в этом году, осваивать средства пришлось в рекордно короткие сроки.

"Нам пришлось работать в сжатые сроки, но из-за того, что у нас было жилье, которое соответствует требованиям программы, а жители достаточно активно работали в части проведения исследований по превышению фенольных веществ, нам удалось выполнить обязательства", – объяснила заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой добавил, что благодарен губернатору Наталье Комаровой за поддержку.

"Надеюсь, эта программа будет иметь продолжение и в следующем году. Если программа продолжит работать, это станет огромным подспорьем району", - резюмировал Андрей Трубецкой.

В своем Telegram-канале Трубецкой сообщил, что в районе 92 многоквартирных дома признаны непригодными для проживания по неблагоприятным экологическим характеристикам (фенольные). Их общая площадь – 78,9 тыс. "квадратов".

"В декабре мы дополнительно на переселение из фенольного жилья получили свыше 230 млн руб. Из них 131 млн – из окружного и 107 млн – из федерального бюджетов, ещё 30 млн выделили из районного бюджета. Общая сумма — 268 млн руб. Всё было готово, ждали только денег, поэтому сразу выкупили 50 квартир, и сегодня начали выдавать ключи. Большинство семей переедут в 2023 г. Если программа продолжит работать, это станет огромным подспорьем району. Можно будет двигаться двумя путями: по "аварийке" и по фенолу", - написал Трубецкой.