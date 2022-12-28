28 Декабря 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: www.veloplus.ru

БТР с пограничниками подорвался на украинской мине в Курской области, - Mash

БТР с российскими пограничниками подорвался на украинской мине в Курской области, сообщает Mash. ЧП произошло в районе погранпункта "Крупец".

Двое военнослужащих получили ранения, пишет телеграм-канал. У первого перелом левой ноги, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

У бронетранспортера оторвало колесо.

В августе сообщалось, что трое российских пограничников пострадали при обстреле погранпункта в Курской области. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.

Теги: бтр, пограничники, мина



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