В 2022 году число преступлений в России с использованием оружия выросло на 30%

За одиннадцать месяцев этого года количество преступлений в России с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их было 5,5 тыс. Об этом говорится в отчете МВД РФ о состоянии преступности в

стране.

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Общее количество зарегистрированных преступлений почти не изменилось - снижение на 1,6%. В результате преступлений погибло 19,6 тыс. человек (-9,6%), здоровью 29,8 тыс. человек причинен тяжкий вред (-1,2%). Один процент всех умерших в России - это погибшие от преступлений.

При этом интересно, что на сельскую местность приходится 38% погибших, а доля преступлений на селе -18%. То есть вероятность гибели при преступлении на селе более чем в два раза выше, чем в городе.

60% расследованных преступлений совершено лицами, ранее уже совершавшими преступления, почти каждое четвертое – в состоянии алкогольного опьянения.

Наибольшие темпы роста преступности наблюдаются в Ярославской о Томской областях - 13%. Наибольшее снижение преступности - в Ненецком АО, Чечне и Тыве (около 22%). Эти три региона резко выделяются на фоне остальных.

С участием несовершеннолетних больше всего преступлений совершается в Карелии - 8,1% от общего числа расследованных преступлений.

Что касается групповых преступлений, то по этому критерию всех опережает Москва - 25% от общего числа преступлений.

В январе - ноябре 2022 года зарегистрировано 2109 преступлений террористического характера (+4%) и 1407 преступлений экстремистской направленности (+43%). Всего преступления совершили 755 тыс. человек, или 0,5% населения страны.



