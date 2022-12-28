"Всё идет своим чередом": Роспотребнадзор не будет вводить на Новый год масочный режим

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала достаточными принимаемые противоэпидемические меры. Они позволяют не вводить жесткие ограничения на федеральном уровне.

"Все идёт своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. За неделю показатель уменьшился на 7%.

При этом руководителям территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора поручили держать ситуацию с заболеваемостью на контроле и проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия не только в новогодние праздники, но и после их завершения.