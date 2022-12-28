28 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: rabotnikitv.com

В Челябинской области мобилизованного обвиняют в убийстве своего командира

В Челябинской области мобилизованный обвиняется в убийстве своего командира, который был также призван в рамках частичной мобилизации. Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил мужчину под стражу.

"Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По версии следствия, 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш пьяный мобилизованный избил капитана, также призванного по мобилизации. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Мобилизованному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 334 УК РФ (Насильственные действия в отношении начальника).

Теги: мобилизованный, убийство, командир, мобилизация,



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