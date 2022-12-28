В Челябинской области мобилизованного обвиняют в убийстве своего командира

В Челябинской области мобилизованный обвиняется в убийстве своего командира, который был также призван в рамках частичной мобилизации. Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил мужчину под стражу.

"Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По версии следствия, 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш пьяный мобилизованный избил капитана, также призванного по мобилизации. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Мобилизованному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 334 УК РФ (Насильственные действия в отношении начальника).