Воздушная тревога объявлена в центральной и восточной Украине, взрывы в Харькове

Воздушная тревога объявлена в регионах центральной и восточной Украины днем в среду, 28 декабря: в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что Харьков находится под обстрелом, и попросил жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также заявил об ударах по территории региона.