Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ несут большие потери и пытаются восполнить их необученными новобранцами.

"Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые "оружие толком не умеют в руках держать", в этой связи потерь все больше.

Кадыров добавил, что среди военных Украины все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ только за ноябрь потеряли свыше 8,3 тысячи военных, а также пять самолетов и десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Напомним, ранее в офисе президента Украины оценили потери ВСУ. За девять месяцев военных действий они составили от 10 до 13 тысяч погибших, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, это официальные оценки Генштаба ВСУ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила другую цифру – она заявила о потерях в 100 тысяч человек. Позже видеозапись с этим заявлением была удалена